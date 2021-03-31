Суд арестовал ключевого подозреваемого по делу о прослушке чиновников мэрии и депутатов Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении Евгения Базанова, который является одним из ключевых подозреваемых по делу о незаконной прослушке чиновников и депутатов города. Как сообщили в пресс-службе райсуда, мужчину арестовали на два месяца — до 26 мая.

Евгений Базанов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (Уничтожении чужого имущества путем поджога). Как сообщает ТАСС со ссылкой на судью, при вынесении решения суд принял во внимание информацию от УФСБ по Свердловской области о причастности Евгения Базанова к иным преступлениям, совершенным организованной группой, а также о том, что он пытался скрыться на территории иностранного государства.

Напомним, о возбуждении уголовного дела стало известно в октябре прошлого года. Тогда в Екатеринбурге задержали пять человек, у которых изъяты данные биллинга и распечатки телефонных переговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова. Также было установлено, что за местами жительства политиков следили с помощью дронов. Один из задержанных, Данил Рыков, был арестован до 24 июня.

Накануне сотрудники правоохранительных органов провели сразу 13 обысков в местах жительства фигурантов уголовного дела о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников и депутатов Екатеринбурга. Поводом послужило задержание на российско-казахстанской границе одного из ключевых подозреваемых.

Подробнее об этом — в материале «Побег спровоцировал обыски»

Анастасия Реутова