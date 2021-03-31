В 2021 году в Тюменской области планируют принять в первые классы более 25 тысяч детей

В этом году в первые классы Тюменской области планируют принять более 25 тыс. детей, сообщил региональный оперштаб. Прием документов будущих первоклассников начинается 1 апреля.

В штабе напомним, что заявления о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленной за школой территории, принимаются с 1 апреля по 30 июня. Не проживающие на закрепленной за школой территории заявления о приеме на обучение в первый класс смогут подать с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Информацию о закреплении школ за территориями можно найти на сайтах муниципальных органов управления образованием. Жители Тюмени могут ознакомиться с документами на сайте городского департамента образования.

«Для приема на обучение нужно предоставить копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Заявление на прием в первый класс можно подать в школе или в электронном виде через портал госуслуг», — объяснили в региональном оперштабе, добавив, что подать документы можно в несколько школ, но зачисление в школу не по месту жительства возможно только при наличии в ней свободных мест.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал строительство трех новых школ в Тюмени и одной в Тюменском районе.