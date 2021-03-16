Губернатор Тюменской области анонсировал строительство четырех новых школ

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира анонсировал строительство трех новых школ в Тюмени и одной в Тюменском районе.

Так, новая школа на 1,5 тыс. мест появится в микрорайоне Плеханово. На разработку проектно-сметной документации, и на строительство этой школы уже выделены деньги. Следующий объект — это школа в микрорайоне Тура. По словам губернатора, проект уже разработан, в этом году начнем строительство этой школы на 1,5 тыс. мест. Третья школа на 1,2 тыс. мест появится в микрорайоне Новопатрушево. по ней также уже разработана проектно-сметная документация.

«Учитывая, что все школы большие и нормативный срок строительства – два года, поставлена задача 1 сентября 2023 года закончить их строительство, комплектацию и в День знаний принять учеников в новых зданиях», — рассказал Александр Моор.

Еще одно решение по строительству школ принято по Тюменскому району в поселке Богандинский. «Школа здесь долгожданная на 360 мест. Поскольку школа небольшая, то поставлена задача закончить строительство до 1 сентября 2022 года», — рассказал глава региона.

Также в 2021 году будут введены в эксплуатацию семь школ: в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева на 1,2 тыс. мест, в районе жилищного комплекса «Звездный городок» также на 1,2 тыс. мест, в селе Уват на 360 мест, в деревне Хмелева на 60 мест. А также несколько школ с дошкольным отделениями: в селе Заводопетровское Ялуторовского района на 36 мест, в поселке Курья Вагайского района – на 34 места и в деревне Индери Вагайского района – и на 24 места.

Глава региона рассказал, что также в 2021 году начнется строительство детских садов в Антипино – на 318 мест, в Березняковском – на 360 мест, в Ямальском-2 – на 550 мест. Окончание строительства объектов запланировано на 2023 год.

В этом году в эксплуатацию введут детские сады в жилищных комплексах «Плеханово» — на 260 мест, «Первый Плехановский» - на 280 мест. Первый откроют уже в мае.

Закончат строительство в жилом комплексе «Кристалл», он сможет принять 240 детей. Также завершат строительство детского сада на ул. Моторостроителей — на 455 мест, в ЖК «Юбилейный» — на 430 мест и «Звездный городок» — встроенный детский сад на 185 мест. На 330 мест откроется детсад в районе улиц Московский тракт — Магнитогорская — Невская в Тюмени, а также в селе Евсино Голышмановского городского округа – на 50 мест.

Мария Игнатова