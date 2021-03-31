Белоярская АЭС вернула с дистанта сотрудников старше 65 лет

Руководство Белоярской АЭС, которая расположена в Заречном (Свердловская область), вернуло на рабочие места сотрудников старше 65 лет, работавших с марта 2020 года удаленно из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе БАЭС.

Решение было принято в соответствии с рекомендациями концерна «Росэнергоатом» для поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий на предприятиях. «Белоярская АЭС работает в штатном режиме. Сохраняется соблюдение всех защитных мер на производстве: контроль температуры сотрудников на проходных, обязательное ношение масок, усиленная санобработка служебного транспорта и помещений. Все желающие прививаются препаратом "Спутник V", в настоящее время вакцину получили более 1 тыс. сотрудников»,— рассказал руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.

Напомним, режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Свердловской области был отменен на прошлой неделе. При этом работникам в возрасте старше 65 лет рекомендуется работать в дистанционном режиме.

Ирина Пичурина