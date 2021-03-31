Дом Говинга в Выборге законсервируют

Дом бывшего книготорговца Говинга в Выборге будет законсервирован. Стоимость работ составит 20 млн рублей, они начнутся в текущем году.

Как заявил председатель комитета по сохранению культурного наследия региона Владимир Цой, средства на первоочередные работы выделят из резервного фонда Ленобласти. Аварийный памятник будет законсервирован в течение 6 —9 месяцев, чтобы остановить дальнейшее разрушение объекта.

«Нам придется частично разобрать шестой этаж, который будет восстановлен во время реставрации, законсервировать стенки и стянуть металлической обоймой все здание, чтобы стены не разъезжались»,— добавил господин Цой.

Как в дальнейшем будет использоваться памятник, пока не сообщается.

В марте 2021 года Выборгский городской суд вынес решение об изъятии объекта культурного наследия «Дом бывшего книготорговца Говинга». С владельцем ведутся переговоры о компенсации за изъятый объект.

Подробнее о состоянии памятника и причинах изъятия — в материале «Дом Говинга переходит Ленобласти».