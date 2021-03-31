Воронежский губернатор прервал отпуск ради визита Алексея Гордеева

Глава Воронежской области Александр Гусев «приостановил» свой отпуск, который проводил в одном из субъектов РФ, ради участия в программе визита в регион вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и главы «Росатома» Алексея Лихачева. Об этом говорится в Telegram-канале господина Гусева.

Вице-спикер и губернатор 1 апреля намерены открыть в Нововоронеже спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена», посетить ряд спортобъектов, «поговорить о социально-экономическом развитии» города, провести совещание с главами районов о комплексном развитии сел. 2 апреля в Боброве делегация откроет обход города и обсудит дорожное строительство.

Как начали предвыборную кампанию депутаты Госдумы от Воронежской области — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин