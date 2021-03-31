Заявления на обучение в Школе-800 начнут принимать в августе

Строящийся образовательный центр Школа-800 начнет принимать заявления на зачисление в классы после получения лицензии в августе, сообщили в пресс-службе правительства региона. Обучение в школе начнется в сентябре.

Ранее Школа-800 принимала предварительные заявки от родителей. В феврале сообщалось, что поступило около 7 тыс. заявлений, но среди них могут быть повторяющиеся.

«Нам поступило довольно много предварительных заявок на обучение. Для нас это своеобразное исследование, которое помогает определить необходимое количество классов. Мы уже приняли решение увеличить количество первых классов и параллелей 7-8 классов, которые пользуются наибольшей востребованностью»,— рассказал директор Школы-800 Сергей Злобин.

Родителям, которые хотят зачислить детей в первый класс Школы-800, рекомендуют сначала подать заявления на прием в первые классы муниципальных школ, закрепленные за территорией проживания. Их будут принимать с 1 апреля. «Сразу после выполнения всех необходимых нормативных процедур мы пригласим для подачи заявлений в нашу школу»,— сообщил господин Злобин.

Анастасия Еремина