«Россети Тюмень» направят более 22 млн рублей на грозоупорность электросетей в ХМАО

Компания «Россети Тюмень» выделит более 22 млн руб. на подготовку к грозовому сезону электросетей северо-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО), сообщили в пресс-службе компании. Особое внимание энергетики уделят Березовскому и Октябрьскому районам, где чаще всего проходят грозовые фронты — здесь ведется разработка нефтяных месторождений, а также расположено 47 населенных пунктов, в которых проживает порядка 40 тыс. человек.

«Для снижения риска нарушений электроснабжения в течение двух месяцев специалисты проведут ревизию заземляющих устройств ЛЭП, установят на четырех высоковольтных линиях электропередач изоляционные распорки, а также до конца мая заменят грозозащитный трос и смонтируют спиральную арматуру на трех воздушных линиях»,— говорится в сообщении.

В компании пояснили, что специалисты технического блока «Россети Тюмень» детально проанализировали опыт эксплуатации сетевого комплекса на Северо-Западе ХМАО в 2020 году. Одним из основных природных рисков для стабильного электроснабжения стали весенние грозы. «Именно поэтому в рамках нынешней ремонтной кампании особое внимание сконцентрировано на повышении грозоупорности линий электропередачи в этом районе автономного округа»,— уточнили в компании.

Напомним, ранее компания направила более 105 млн руб. в ремонт 174 км линий электропередачи в Нижневартовском районе.

Территория обслуживания АО «Россети Тюмень» включает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО и составляет около 1,5 млн кв. км с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч. Компании «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС» в 2020 году выполнили в ХМАО-Югре инвестиционную программу объемом 8,7 млрд руб.: всего было введено энергообъектов на 176 МВА трансформаторной мощности и 148,7 км ЛЭП.

Ирина Пичурина