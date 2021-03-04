«Россети Тюмень» направят 105 млн рублей на ремонт линий электропередачи в ХМАО

«Россети Тюмень» вложат более 105 млн руб. в ремонт 174 км линий электропередачи в Нижневартовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили в пресс-службе компании. Работы планируется завершить в течение шести месяцев.

«В Нижневартовском районе находится крупнейшее в России нефтяное месторождение – Самотлорское, которое занимает седьмое место в мире. Объекты добычи ежегодно потребляют 10 млрд кВт/ч электроэнергии. Это колоссальная ответственность электросетевого комплекса: от стабильного энергоснабжения зависит бесперебойное функционирование важнейших предприятий автономного округа, а также комфорт более 300 тыс. человек», — заявил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

Так, «Россети Тюмень» установят 1,5 тыс. аэродинамических изоляторов для избежания загрязнения гирлянд. «Эти специальные диэлектрические устройства, обеспечивающие крепление проводов к опорам на безопасном расстоянии, обладают функцией самоочищения и защищают гирлянды от атмосферных осадков, ржавчины и других загрязнений», — отметили в компании.

Также будет установлено до 1,3 тыс. птицезащитных устройств. На 78 опорах будет усилен контур заземления. Кроме того, специалисты решат проблему устойчивости опор ЛЭП, расположенных в болотистой местности – 19 конструкций будут переустановлены на новый фундамент. Планируется расчистка около 700 га охранных зон линий электропередачи от деревьев.

Территория обслуживания АО «Россети Тюмень» включает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО и составляет около 1,5 млн кв. км с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч. Компании «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС» в 2020 году выполнили в ХМАО инвестиционную программу объемом 8,7 млрд руб.: всего было введено энергообъектов на 176 МВА трансформаторной мощности и 148,7 км ЛЭП.