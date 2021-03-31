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Платежная система Россельхозбанка получила статус национально значимой

Платежная система АО «Россельхозбанк» признана Банком России национально значимой платежной системой. Соответствующая запись появилась 25 марта 2021 года в реестре операторов платежных систем на сайте регулятора. В настоящий момент ее участниками являются порядка 60 кредитных организаций, в числе которых крупнейшие банки — ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО).


РСХБ был зарегистрирован Банком России в качестве оператора Платежной системы АО «Россельхозбанк» 29 декабря 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», регистрационный номер 0052. В рамках платежной системы Россельхозбанка осуществляются прямые переводы денежных средств между корреспондентскими счетами Лоро банков — пользователей платежной системы. Использование платежной системы РСХБ дает возможность ее участникам осуществлять межбанковские и клиентские платежи в рублях и иностранной валюте в режиме 24/5 без потери времени и дополнительных издержек.

«Признание платежной системы АО „Россельхозбанк“ национально значимой — важный шаг на пути ее развития. Данный статус подтверждает соответствие нашей системы целому ряду установленных законодательством России стандартов к организации деятельности участников российского банковского рынка, обеспечивающих бесперебойность оказания платежных услуг на территории страны. Платежная система банка отвечает национальным интересам и служит определенным гарантом надежности для наших партнеров — кредитных организаций, взаимодействующих с нами в рамках площадки „Банк для банков“ по широкому спектру услуг в области транзакционного бизнеса и операций на финансовых рынках»,— отметил первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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