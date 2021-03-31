В Рыбинске на месте пожара на заводе «Магма» проверяют состояние воздуха

В городе Рыбинске Ярославской области на месте крупного пожара на территории завода металлоизделий «Магма» проверяют состояние воздуха, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В связи с пожаром в Рыбинск выехали специалисты областного департамента охраны окружающей среды и природопользования и сотрудники регионального центра охраны окружающей среды. Они проверят состояние атмосферного воздуха на границе жилой застройки»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Ярославской области, пожар на заводе в Рыбинске полностью ликвидировали утром 31 марта в 9.18. В тушении пожара были задействованы 120 человек личного состава и 27 единиц спецтехники. В борьбе с возгоранием принимал участие пожарный поезд Северной железной дороги. Работали сотрудники городского поисково-спасательного отряда. В спасательном ведомстве сообщают, что на пожаре не было человеческих жертв. Причина пожара устанавливается.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что сообщение о возгорании в цехе кожгалантереи на территории завода металлоизделий «Магма» поступило вечером 30 марта в 20:36. Общая площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.

Антон Антонов