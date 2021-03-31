Пожар на заводе «Магма» в Рыбинске ликвидирован с помощью пожарного поезда

В городе Рыбинске Ярославской области ликвидирован крупный пожар на заводе металлоизделий «Магма», сообщили в главном управлении МЧС по региону. По последним данным, ЧС обошлось без человеческих жертв. В ликвидации пожара, площадь которого достигала 3 тыс. кв. м участвовал пожарный поезд.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что по информации пресс-службы главного управления МЧС по Ярославской области, пожар в цехе кожаных изделий завода «Магма» начался вечером 30 марта. В 20:36 от дежурного диспетчера рыбинской ПСЧ-8 на центральный пункт пожарной связи ГУ МЧС России поступило сообщение о возгорании:

На ликвидацию пожара были направлены 56 человек личного состава и 19 единиц специальной техники. По данным регионального управлении МЧС, в 23:19 пожарные смогли локализовать открытое горение. В 00:02 спасатели ликвидировали открытое горение. На предприятии продолжался разбор завалов и проливка помещений.

В пресс-службе главного управления МЧС сообщили, что в 00:24 на место пожара прибыл специальный пожарный поезд.

Антон Антонов