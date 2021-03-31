ПАО «НИТЕЛ» награждено Почетным штандартом губернатора Нижегородской области по итогам работы в 2020 году

Фото: Кирилл Мартынов

30 марта 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил почетные награды представителям предприятий региона. В их числе было и ПАО «НИТЕЛ».



Церемония награждения прошла в рамках итогового совещания министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Глеб Сергеевич Никитин поблагодарил руководителей предприятий за ответственные и своевременные управленческие решения, обеспечившие безопасность людей и сохранение занятости.

Фото: Кирилл Мартынов

В отрасли «Электрооборудование» почетный штандарт губернатора получило ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени В.И.Ленина». Штандарт был вручен генеральному директору Сергею Борисовичу Самойлову. Почетный штандарт губернатора ПАО «НИТЕЛ» получает уже седьмой раз за последние 10 лет. Признание заслуг и высокая оценка от регионального правительства — результат слаженной работы всего трудового коллектива предприятия и знак верно выбранного вектора развития. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией короновируса и, как следствие, резким ухудшением кооперационных поставок, по важнейшему показателю — объему отгруженной продукции — предприятию удалось выйти на уровень 10,2 млрд. рублей.

В рамках реализации «Государственной программы вооружения до 2027 года» в 2020 году предприятием в полном объеме исполнены трехлетние контракты 2018–2020 годов и заключено 8 новых государственных контрактов на 2020-2023 годы. В 2021 году ПАО «НИТЕЛ» планирует объем отгруженной продукции на уровне 11,6 млрд. рублей, что на 14,2% выше уровня 2020 года. Объем затрат на проведение технического перевооружения и модернизацию ранее выпущенных изделий в целях дальнейшего развития предприятия в 2021 году запланирован на уровне 270,0 млн. рублей.