Директор «Удмуртских коммунальных систем» покидает пост

Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) Ярослав Балобанов покидает свой пост. Это связано с объединением предприятий второго контура компании с ПАО «Т Плюс», написал он на своей странице в Facebook. В дальнейшем господин Балобанов займет должность замдиректора по коммерции и развитию филиала Удмуртский ПАО «Т Плюс».

«Сегодня мой последний день работы в должности директора УКС. Это связано, прежде всего, со структурными изменениями внутри компании: объединением предприятий второго контура с ПАО "Т Плюс", глобальными изменениями в структуре технического блока. Все вышеперечисленное побудило меня принять решение о необходимости двигаться дальше. Хотелось бы отметить, что мой переход на другую должность внутри компании не должен повлиять на наши с вами отношения»,— отметил господин Балобанов.

Напомним, что с февраля этого года УКС вошли в состав ПАО «Т Плюс». Решение об объединении бизнеса было рекомендовано советом директоров «Т Плюс» для реализации инвестиционной программы, в том числе концессионных соглашений. В рамках договора компания инвестирует в теплоснабжение Ижевска более 9,7 млрд руб. Эксперты считают, что это решение повысит прозрачность управления за счет унификации процедур принятия решений, что должно положительно сказаться на капитализации компании, и не повлечет изменения тарифов.

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