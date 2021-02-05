На УКС поставили плюс

С февраля этого года «Удмуртские коммунальные системы» вошли в состав ПАО «Т Плюс». Решение об объединении бизнеса было рекомендовано советом директоров «Т Плюс» для реализации инвестиционной программы, в том числе концессионных соглашений. В рамках договора компания инвестирует в теплоснабжение Ижевска более 9,7 млрд руб. Эксперты считают, что это решение повысит прозрачность управления за счет унификации процедур принятия решений, что должно положительно сказаться на капитализации компании, и не повлечет изменения тарифов.

ООО «Удмуртские коммунальные системы» с февраля 2021 года вошли в состав ПАО «Т Плюс». Как сообщили в пресс-службе организации, все сотрудники продолжат работу в объединенной структуре филиала «Удмуртский».

«Решение о консолидации было рекомендовано советом директоров ПАО "Т Плюс". Консолидация бизнеса необходима для успешной реализации масштабной инвестиционной программы "Т Плюс", в частности, реализации концессионных соглашений»,— пояснили в компании.

В рамках концессионного соглашения компания инвестирует в развитие теплоснабжения Ижевска более 9,7 млрд руб. для повышения качества теплоснабжения в городе.

Директор УКС Ярослав Балобанов, комментируя присоединение на своей странице в Facebook, сообщил, что благодаря концессионному соглашению компания преодолела кризис. «Мы смогли добиться большой реконструкции сетей. Уже сейчас их реконструировано более 150 км из 900. Реконструировано более 40 из 130 центральных тепловых пунктов. И, я уверен, что эти темпы сохранятся. Горд тем, что мы с коллегами сумели переломить ситуацию. Да, соглашусь с тем, что работы еще много, что мы далеки от безупречного и идеального состояния теплоснабжения и ГВС. Но мы точно не собираемся останавливаться на достигнутом»,— отметил господин Балобанов.

До присоединения ООО «Удмуртские коммунальные системы» на 100% принадлежало ПАО «Т Плюс». Компания была создана в 2005 году, в 2016 году было подписано первое концессионное соглашение сроком до 31 декабря 2032 года. По условиям договора предусмотрены вложения в реконструкцию теплосетей. В 2019 году было подписано второе концессионное соглашение сроком до 2032 года, по условиям которого планируется реконструкция 43 км теплосетей и модернизация 18 котельных.

Сейчас помимо Ижевска, к «Т Плюс» будут присоединены теплосетевые компании в Пензе, Саранске, Самаре, Перми, Березниках, Чайковском, Лесном, Первоуральске, Кирове и Кирово-Чепецке.

Решение «Т Плюс» председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и предпринимательству гордумы Ижевска Дмитрий Никонов считает «исключительно управленческим». Он отмечает, что компания, вероятно, станет правопреемником УКС, поэтому никаких изменений в части исполнения обязательств по договорам концессии быть не должно. «Я считаю, что на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения этот процесс не должен оказать негативного воздействия, профессионалы УКС переходят в "Т Плюс". В части наполнения доходной части консолидированного бюджета Удмуртии, надеюсь, органы власти достигнут соглашения с "Т Плюс", и бюджет не пострадает. Для "Т Плюс" это, безусловно, повышение прозрачности управления за счет унификации процедур принятия управленческих решений, что должно положительно сказаться на капитализации компании»,— говорит господин Никонов.

Также он считает, что объединение компаний не скажется на тарифах, поскольку для установления экономически обоснованного тарифа будет применяться раздельный учет по регулируемым видам деятельности.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что вхождение УКС в состав «Т Плюс» может помочь им с ремонтом и модернизацией тепловых сетей Ижевска, у которых довольно высокая степень изношенности. «"Т Плюс" имеет средства на финансирование программы их обновления в столице Удмуртии. Например, в тепловую инфраструктуру Перми "Т Плюс" планирует вложить 28 млрд руб. до 2035 года, соответственно, она может реализовать подобную программу в Ижевске. Тарифы для потребителей тепла могут и не вырасти, поскольку УКС покупают его у местного филиала "Т Плюс", закладывая при его реализации собственную норму рентабельности. После присоединения к "Т Плюс" норма рентабельности продаж тепла может не измениться в сторону повышения и тогда тарифы останутся стабильными»,— считает господин Хазанов.

Оксана Мымрина