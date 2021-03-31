У сотрудников штаба Навального в Ярославле идут обыски

Сегодня у сотрудников штаба Алексея Навального в Ярославле прошли обыски, сообщает “Ъ” со ссылкой на информацию, размещенную в Telegram штаба. В сообщении отмечается, что следственные действия были проведены в связи с расследованием уголовного дела о хищении электроэнергии. Сторонники оппозиционера называют дело вымышленным.

По информации “Ъ”, один из сотрудников штаба сообщил, что во время обысков представители правоохранительных органов изымают оргтехнику, в том числе телефоны и ноутбуки.

Ранее в ярославском штабе Навального сообщали, что в здании где они снимают помещение под офис, было временно отключено электричество. Отмечается, что отключение проведено из-за «подозрения в бездоговорном потреблении». По информации штаба, они исправно оплачивают потребляемую электроэнергию.