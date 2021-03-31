В Ярославле идут обыски у сотрудников штаба Навального

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Ярославле сообщил в Telegram, что утром к его сотрудникам пришли с обысками. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о хищении электроэнергии. Сторонники оппозиционера называют дело вымышленным.

Сотрудник штаба Дмитрий Низовцев заявил «Новой газете», что обыски проходят у двух сотрудников штаба Александра Смирнова и Артура Сидорова. У них изымают технику, оба перестали выходить на связь. «Сказать, кто именно пришел с обысками, они не успели. Точно известно, что изымают всю имеющуюся технику: телефоны, ноутбуки»,— рассказал господин Низовцев.

Накануне, 30 марта, ярославский штаб сообщил, что здание, в котором они более двух лет арендуют офис, временно отключили от энергосети. Сделала это компания «Яргорэлектросети» — «из-за подозрений в бездоговорном потреблении». Штаб утверждает, что исправно платит собственнику за электричество. Как рассказали сторонники оппозиционера, в одном из Telegram-каналов был опубликован «вброс» о том, что ярославский штаб «ворует электричество» «целыми сотнями тысяч киловатт».