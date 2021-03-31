«Продимекс» планирует засеять зерновыми и соей 150 тыс. га

ГК «Продимекс» завершает подготовку к весенней посевной кампании. В ее рамках группа планирует посеять более 150 тыс. га зерновых и сои, сообщили в «Продимексе».

Уже завершились закупки семян и средств защиты растений; подходят к концу поставки удобрений. Предприятия начали подкормку многолетних трав и внесение удобрений под сахарную свеклу по таломерзлой почве.

На юге региона началась подкормка озимой пшеницы. Однако на некоторых полях определить состояние посевов можно будет только после возобновления вегетации, поэтому их подкормку проведут позже, отметили в группе. При этом в соседних регионах – Липецкой и Тамбовской областях – поля растениеводческих хозяйств «Продимекса» не освободились от снега, поэтому сезонные работы там еще не начались.

Напомним, аграрии Воронежской области в 2021 году планируют посеять 1,69 млн га озимых. Из них зерновые и зернобобовые могут занять 762 тыс. га, технические культуры – 711 тыс. га, сообщали ранее в областном департаменте агарной политики. Площади под сахарной свеклой в регионе хотят увеличить со 115 до 120 тыс. га.