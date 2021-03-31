Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье в 2020 году

Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов, где сильнее всего выросли цены на жилье по итогам 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты изучили изменение средней стоимости жилья в 150 городах мира.

Санкт-Петербург занял в рейтинге пятую строчку — цены в городе за прошлый год выросли на 25,4%. Москва — на седьмой строке (+21,1%).

Рейтинг возглавили:

Анкара (цены выросли на 30,2%),

Измир (+29,4%),

Стамбул (+27,9%).

По данным Knight Frank, цены на жилье повысились в 81% городов, участвовавших в исследовании, в 20% из них рост цен был двузначный. Эксперты считают, что в Санкт-Петербурге рост цен был обусловлен сокращением объема предложения на фоне замедления строительства, а также высоким спросом. В Москве, по мнению Knight Frank, цены тоже росли из-за спроса, который усилился на фоне снижения ключевой ставки и ставок по банковским вкладам.

Как сообщал ЦИАН, в России продолжают расти цены на вторичное жилье: за март в среднем в крупнейших городах они увеличились на 1,3%. Обеспечивать увеличение стоимости недвижимости собственникам помогает дефицит предложения, сохраняющийся после прошлогодней волны ажиотажного спроса.

Подробности — в публикации “Ъ” «Продавцы придержат цены».