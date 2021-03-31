На реках Свердловской области проведут взрывные работы для предотвращения паводков

Дорожные службы проведут взрывные работы для предотвращения паводков на северных реках Свердловской области, сообщил региональный департамент информационной политики. Лед уберут рядом с 17 мостами. Из них в восьми случаях лед взорвут, еще в девяти — выпилят. На выполнение работ выделили около 2 млн руб.

«Взрывы применяются там, где расстояние между опорами моста незначительное. Большие льдины застревают между опорами, образуется затор и нагромождение льда. Серия взрывов превращает лед перед мостом в мелкую крошку и предотвращает опасную ситуацию»,— сказал начальник регионального управления автодорог Вячеслав Данилов. В частности, взрывные работы проведут на реках Салда и Сосьва. Работы выполнят лицензированные организации под контролем сотрудников МЧС. Расчистку льда планируют завершить к 10 апреля.

Ранее начальник уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский заявлял, что начало паводка в Свердловской области можно ожидать с 18 апреля. С 9 марта региональное ГУ МЧС начало подготовку муниципалитетов к паводкам.

Всего гидрографическая сеть Свердловской области включает более 18,4 тыс. рек, их общая протяженность — более 68 тыс. км. В регионе определены 14 районов, которые наиболее подвержены паводкам. При подготовке им уделяется особое внимание.

Михаил Мананников