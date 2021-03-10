Паводок в Свердловской области может начаться с 18 апреля

По предварительным прогнозам, начало паводка в Свердловской области можно ожидать с 18 апреля, сообщил департамент информационной политики региона. Соответствующую информацию озвучил начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский на заседании областной противопаводковой комиссии.

По словам господина Роговского, связанных с паводком чрезвычайных ситуаций не прогнозируется, более точный прогноз дадут в конце марта. По данным департамента, подготовка к безаварийному пропуску паводка по семи паводковым направлениям в регионе находится на контроле областного министерства природных ресурсов и экологии.

С 9 марта региональное ГУ МЧС начало подготовку муниципалитетов к паводкам. «Особое внимание будет уделено созданию резервов материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вопросам жизнеобеспечения и маршрутам передвижения транспорта»,— сказал представитель свердловского ГУ МЧС Максим Мошкин.

С 2012 года на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Свердловской области было потрачено более 2,7 млрд руб., в 2021 году эта сумма составит 225 млн руб., сообщил на заседании комиссии заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.

Всего гидрографическая сеть региона включает более 18,4 тыс. рек, их общая протяженность — более 68 тыс. км. «В области определены 14 районов, которые наиболее подвержены паводкам, при подготовке им уделяется особое внимание»,— говорится в сообщении департамента.

Михаил Мананников