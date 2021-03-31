Суд обязал администрацию Ростова вернуть полученные на парк «Вересаево» 46,2 млн рублей

15-й арбитрижный апелляционный суд оставил без изменений решение ростовского арбитража, признавшего департамент ЖКХ Ростова ответственным за нецелевое использование 46,4 млн руб. из федерального бюджета, которые были выделены на благоустройство парка на ул. Вересаева, на территории Александровской рощи. Суд обязал ростовскую администрацию возместить средства в доход федерального бюджета. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Как следует из материалов дела, городское управление благоустройства и лесного хозяйства направило средства субсидии на финансирование работ по капитальному строительству, а не на благоустройство парка на ул. Вересаева (бывший совхоз «Декоративные культуры»). «Суть нарушения заключается в создании объекта — парка, за счет средств, предоставленных в целях благоустройства общественных территорий, то есть уже существующих парков/скверов»,— сказано в документе.

Управление благоустройство и лесного хозяйства в 2018 году подало заявку на получение средств на благоустройство парка. Финансирование проекта было разделено на два этапа. Первым этапом стал инвестиционный проект — благоустройство площади 49,2 тыс. кв. м, который предусматривал финансирование за счет средств местного бюджета и инвестиций. На втором этапе, во время которого предстояло благоустроить 137 тыс. кв. м, проекту требовалось финансирование федерального и муниципального бюджетов. Предполагалось, что компания «ЮгСтройИнвест» — застройщик ЖК «Вересаево» — вложит в строительство парка 53,7 млн руб. В постановлении отмечается, что застройщик не получал предложений о намерении инвестирования в строительство парка.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в мае 2018 года строительная компания «ЮгСтройИнвест» заявила о планах застроить территорию Александровской рощи, 36,8 га зеленых насаждений, крупным жилым комплексом жилой площадью 540 тыс. кв м. Местные жители, написали письма в ряд местных и федеральных структур, чтобы не допустить вырубку деревьев. В городе проводились протестные акции. Однако деревья все же были вырублены. В конце октября 2018 года стало известно, что компания «ЮгСтройИнвест-Дон» без проведения торгов получила в аренду две трети Александровской рощи. По условиям, застройщик должен был передать 5% жилых площадей обманутым дольщикам других СК. В декабре 2018 года совет по инвестициям при главе администрации Ростова принял решение о включении проекта строительства микрорайона «Вересаево» на месте Александровской рощи в перечень инвестиционных проектов.

Наталья Шинкарева