За сутки в Самарской области умерли десять пациентов с COVID-19

За сутки в Самарской области были выявлены 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 194 пациента. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались десять человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в регионе были обнаружены более 55,7 тыс. зараженных COVID-19. За этот период в Самарской области умерли 1098 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее в регионе были продлены ограничения из-за COVID-19. В первую очередь они коснулись подростков и пожилых людей.

Георгий Портнов