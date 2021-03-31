Транспортную развязку в Тахтамукайском районе планируют завершить в 2022 году

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте строительства автомобильной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Общая стоимость четырёхполосной развязки протяжённостью 5,2 км составляет почти 3 млрд. рублей.



В 2020 году в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» было выделено 100 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации. В текущем году на подготовительные и строительно-монтажные работы из средств федерального бюджета направлено суммарно 1,3 млрд. рублей. Завершить объект планируют уже в 2022 году.

«Мы ставим перед собой задачу сформировать в Адыгее комфортную и современную дорожную инфраструктуру, отвечающую всем требованиям безопасности. Транспортная доступность – это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к черноморскому побережью и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает. Не в последнюю очередь качество дорог обеспечивает снижение аварийности, сохранение жизней наших граждан», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

Было отмечено, что новая развязка также снимает проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда, что сказывалось на пропускной способности магистрали.

По итогам инспекции Глава Адыгеи поручил руководителю Тахтамукайского района Азмету Схаляхо проработать вопрос строительства съезда к будущему индустриальному парку, а также утвердить единую схему развития прилегающих территорий с учётом перспективных инвестиций.