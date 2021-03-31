В Свердловской области коронавирусом заразились еще 129 человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, девять человек скончались, сообщил “Ъ-Урал” источник.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 82 516 человек. Из них более 75,7 уже выздоровели, еще 2 735 пациентов скончались.

Напомним, жителям Свердловской области старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодателям рекомендуется перевести работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим труда. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. свердловчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Михаил Мананников