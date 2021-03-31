Комиссия думы Екатеринбурга поддержала изменение структуры мэрии

Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) одобрила внесение изменений в структуру администрации города. Инициатором поправок стал мэр Алексей Орлов.

Напомним, изменения предполагают ликвидацию отраслевой направленности вице-мэров и ограничение их штатной численности, а также ограничение штатного количества заместителей главы до восьми человек. Начальник департамента кадровой политики мэрии Елена Хазова пояснила, что предлагаемые изменения помогут усовершенствовать систему управления в администрации и повысить эффективность выполнения полномочий.

Кроме того, власти Екатеринбурга планируют путем объединения профильных комитетов создать департамент социальной и молодежной политики, а также департамент организационного и документационного обеспечения.

«Предлагается упразднить управление по развитию внешнеэкономических связей. Его функционал будет разделен между департаментом организационного и документационного обеспечения (обеспечения международных связей) и департамента общественных связей (развитие туризма)»,— добавила госпожа Хазова.

Депутат Михаил Матвеев отметил, что лишение вице-мэров конкретных направлений деятельности «ведет к обезличиванию». «Глава Екатеринбурга не может быть специалистом во всех областях. Когда мы говорим о профильных заместителя, то подразумеваем человека с образованием и опытом работы в этой сфере. Такие люди работают глубоко и выдают качественный продукт»,— подчеркнул господин Матвеев. Он также раскритиковал предложение мэрии ликвидировать комитет по молодежной политике и отсутствие направления по профилактике зависимостей.

Анастасия Реутова