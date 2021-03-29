В структуру мэрии Екатеринбурга внесут изменения

Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) рассмотрит проект внесения изменений в структуру администрации города. Внеочередное заседание состоится 31 марта.

Пакет поправок предусматривает ликвидацию отраслевой направленности вице-мэров, которая обозначала их конкретный функционал, а также ограничение штатного количества заместителей главы до восьми человек. Согласно пояснительной записке, это позволит эффективно и оперативно решать текущие и постоянные задачи органа местного самоуправления.

«Среди отраслевых органов предполагается создание департамента социальной и молодежной политики путем слияния комитета социальной политики и комитета по молодежной политике, а также создание департамента организационного и документационного обеспечения, возникающего из объединения комитета по организационно-контрольной работе и комитета организационного обеспечения и протокола»,— отмечается в пояснительной записке.

По словам члена комиссии по МСУ Дмитрия Сергина, изменение структуры упростит процедуру распределения полномочий. Депутат также полагает, что в мэрии выстраивается структура, которая сейчас существует на уровне региона.

Анастасия Реутова