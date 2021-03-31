На Кубани во время рейда оштрафовали 35 неплательщиков алиментов

Судебные приставы во время рейда привлекли к административной ответственности 35 жителей Краснодарского края, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Кубани.

Наибольшее количество административных протоколов составлено в Новороссийске (6), Центральном округе Краснодара (5), Прикубанском округе Краснодара (5), Брюховецком и Тимашевском районах (5) и Динском районе (5). В управлении судебных приставов отмечают, что, если нарушители продолжат уклоняться от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, в дальнейшем их могут привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году Краснодарский край занял третье место в России по числу исполнительных производств, заведенных в связи с неоплатой задолженностей. В целом, в целом число исполнительных производств по долгам россиян за последние четыре года выросло почти на четверть.

На исполнении в службе в УФССП по Краснодарскому краю в 2020 году находилось 4,5 млн исполнительных производств. Взысканная сумма составила 24,4 млрд руб. Сумма, перечисленная в бюджет Российской Федерации, составила 11,7 млрд руб. Краевой бюджет пополнен на 6,3 млрд руб.

Алексей Белянин