Кубань заняла третье место в РФ по числу исполнительных производств по долгам

Краснодарский край занял третье место в России по числу исполнительных производств, заведенных в связи с неоплатой задолженностей. Об этом «РИА Новости» сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.

По его словам, лидеры среди всех регионов РФ – это Москва и Подмосковье. Господин Желудков уточнил, что в целом число исполнительных производств по долгам россиян за последние четыре года выросло почти на четверть. Так, в 2016 году этот показатель составлял 80,9 млн, в 2017 году — 86,2 млн, в 2018 году — 87,6 млн, в 2019 году — 102,9 млн. По итогам 11 месяцев 2020 года уже заведено 103,8 млн исполнительных производств.

Как сообщал “Ъ”, в декабре 2020 года Федеральная служба судебных приставов рассказала, что более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов. Чаще всего им запрещают уезжать из страны из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам.

В октябре 2020 году УФССП по Краснодарскому краю сообщило, что только за один день на выездах из краевого центра в сторону станицы Елизаветинской и Адыгею через Тургеневский и Яблоновский мосты, а также шлюзы Краснодарского водохранилища арестовали имущество должников на общую сумму 26,99 млн руб. В результате рейдовых мероприятий был составлен 91 акт ареста имущества должников.

Алексей Белянин