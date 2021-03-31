Память без срока давности

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Очередное заседание совета «Победа» в Липецкой области под председательством главы региона Игоря Артамонова было посвящено обсуждению предложений для улучшения социально-экономическое положение ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия было отмечено, что различными мерами социальной поддержки в регионе сегодня пользуются более 8,2 тыс. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (и приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла), а также свыше 2,5 тыс. детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области. «Наши люди заслужили Победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории», - подчеркнул Игорь Артамонов. Он призвал в год 80-летия начала Великой Отечественной войны усилить информационную и патриотическую работу в регионе. Большую роль в этом могли бы сыграть волонтеры.

Добровольцы уже немало сделали для сохранения памяти о защитниках Отечества. В 2020 году, благодаря выделенной из регионального бюджета субсидии, на территории Липецкой области было проведено 40 поисковых мероприятий: Вахты Памяти, поисковые разведки в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском, Задонском и Елецком районах. Поисковики обнаружили и перезахоронили останки 48 воинов.

По информации начальника регионального управления молодежной политики Светланы Карелиной, в минувшем году волонтеры проявили более 250 добровольческих инициатив по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Они закупали продукты питания и лекарства, оплачивали счета ЖКХ, помогали по благоустройству придомовых территорий. Кроме того, врачи и волонтеры-медики организовали шесть выездов в муниципалитеты, благодаря чему ветераны Великой Отечественной войны могли пройти осмотр профильных специалистов. Сегодня в регионе сформированы 11 местных клубов «Мы вместе», которые проявляют о ветеранах постоянную заботу.