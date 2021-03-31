Чистая прибыль владельца супермаркетов «Кировский» за год выросла на 15%

Чистая прибыль ООО «Торговое предприятие "Кировский"» (принадлежит Игорю и Льву Ковпакам), которое владеет площадями одноименной сети супермаркетов, в 2020 году выросла на 15%, до 70,1 млн руб., следует из отчета компании по РСБУ. Выручка компании снизилась на 4,8% к уровню 2019 года и составила 523,8 млн руб.

Как следует из документа, основной деятельностью компании, приносящей выручку, является сдача в аренду коммерческих площадей. Под управлением компании находится 79 объектов общей площадью более 120 тыс. кв. м, которые расположены в 18 муниципалитетах Свердловской области. Основным арендатором является сеть «Кировский» (работает под юрлицом ООО «Лев», принадлежит семье Ковпаков). Среди арендаторов так же указаны Билайн, Fix Price, «Магнит», МТС. Снижение выручки в компании объяснили тем, что арендаторам были предоставлены скидки и отсрочки по аренде на фоне пандемии. Этим объясняется и рост дебиторской задолженности компании со 104 млн до 199 млн руб.

Чистый долг компании за год почти не изменился и составил 260,1 млн руб. Показатель EBITDA в 2020 году снизился на 10,5% и составил 294,5 млн руб.

Также, как указано в отчете, в 2020 году компания направила 50 млн руб. на выплату дивидендов.

Напомним, в 2019 году ООО «Торговое предприятие "Кировский"» было допущено к торгам на Московской бирже. Выпуск номинальным объемом 1,2 млрд руб. был размещен в декабре 2019 года, максимальный срок погашения — 2029 год. Ставка квартального купона на пятый купонный период составляет 9,25% годовых.

Татьяна Дрогаева