Петербургские полицейские изъяли более 100 кг сильнодействующих веществ

Сотрудники полиции Петербурга задержали участника преступной группы, занимающейся сбытом запрещенных к обороту веществ. Таковых при обыске в его съемных квартирах обнаружили почти 100 кг .

Об этом рассказал телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Само задержание и обыски состоялись 29 марта. Следствие подозревает задержанного 23-летнего петербуржца в причастности к пересылке запрещенных веществ через ООО «Экспресс» в другие регионы страны. Предполагается, что с покупателями он связывался посредством мессенджера Telegram. В ходе обыска полиция изъяла около 100 кг сильнодействующих веществ в виде жидкостей и таблеток, планшет, ноутбук и упаковочный материал. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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