Полицейские ликвидировали под Петербургом подпольную нарколабораторию

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД ликвидировали в частном доме Куйвозовского сельского поселения Ленобласти лабораторию по производству мефедрона. Все трое организаторов производства задержаны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сама операция состоялась в понедельник 22 января. В ходе обыска в доме, где располагалась лаборатория, полицейские изъяли 48 килограммов готового наркотика, химреактивы и прекурсоры, а также электронные весы. Под стражу взято трое организаторов лаборатории в возрасте от 22 до 40 лет. Организатором полиция считает 22-летнего петербуржца, а двое его знакомых, приехавших из Карелии, выступали в роли химиков.

Материалы по делу переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о задержании в Петербурге троих иностранцев, подозреваемых в организации наркотрафика.