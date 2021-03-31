В Курганской области создателя интернет-магазина подозревают в мошенничестве

Жителя Кургана обвиняют в создании финансовой пирамиды, связанной с реализацией техники Apple по заниженной цене, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что обвиняемый размещал в интернет–магазине «Аpplesale45» сведения о якобы проводимых акциях по продаже техники Apple за 25% от рыночной стоимости для клиентов, которые приведут четырех потенциальных покупателей. В период с июня по август 2018 года злоумышленник похитил 3,07 млн руб. у 68 покупателей из Курганской, Тюменской, Самарской, Челябинской, Новосибирской и Архангельской областей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Курганский городской суд.