В Геленджике построят школу на 1550 мест за 1,5 млрд рублей

Главгосэкспертиза Краснодарского края выдала положительное заключение на строительство новой школы на 1550 мест в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новую школу планируют построить на пересечении улиц Пионерской и Первомайской, под строительство общеобразовательного учреждения выбран пустырь. В ближайшее время специалисты управления строительства приступят к разработке рабочей документации. В июле 2021 года пакет документов будет передан в департамент строительства Краснодарского края для получения софинансирования из краевого бюджета, сказала и.о. начальника управления строительства Геленджика Анастасия Андросова.

Стоимость реализации проекта составит порядка 1,5 млрд руб. «Очевидно, что самостоятельно городскому бюджету такую сумму не потянуть», - прокомментировали в пресс-службе Геленджика.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2021 году построят 15 детсадов и 12 школ. Новые школы появятся в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Новокубанском, Брюховецком и Кореновском районах. Всего будет создано 7250 новых учебных мест. Крупнейшими объектами станут школа на 1550 мест в 16-ом микрорайоне Новороссийска, а также школы на ул. Изобильной и в районе пос. Знаменского-Зеленопольского (1100 мест каждая) в Краснодаре.

Елена Зуева