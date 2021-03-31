РБК: «Калашников» намерен продать создателя «Бурана»

Концерн «Калашников» хочет продать научно-производственное объединение (НПО) «Молния», участвовавшее в создании космического корабля «Буран», сообщает РБК со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе. По их словам, «Калашников» ведет переговоры о продаже с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как утверждает один из собеседников издания, заключению сделки препятствуют, в частности, большие долги «Молнии», сумма которых еще не оценена.

В концерне «Калашников» комментировать РБК сделку не стали. На предприятии заявили, что с момента вхождения «Молнии» в концерн (в сентябре 2018 года) задачи «нормализации финансового состояния и недопущения банкротства» НПО «были успешно реализованы». В КТРВ никак не прокомментировали информацию о предполагаемой сделке.

«Калашников» — один из крупнейших производителей вооружения в РФ, на него приходится около 95% производства стрелкового оружия в стране. Исторически стрелковое вооружение — главное направление деятельности концерна, в последние годы он также занялся производством высокоточных вооружений, беспилотников, а также военных и гражданских катеров.

В ноябре 2020 года “Ъ” стало известно, что владельцем 75% минус одной акции «Калашникова» стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников. Цена сделки не раскрывалась: собеседники “Ъ” полагали, что стоимость пакета должна составлять порядка 1 млрд руб., но из-за высокой долговой нагрузки концерна могла оказаться ниже.