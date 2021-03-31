Банк «Открытие» презентовал обновленный офис в Краснодаре Банк «Открытие» повышает комфорт обслуживания клиентов в Краснодаре. Сегодня после реконструкции состоялось торжественное открытие офиса с современной и комфортной точкой продаж

Офис расположен на улице Селезнева, 76.

Ремонтные работы велись на протяжении четырех месяцев и в результате помещение было полностью обновлено.

«Офис на Селезнева, 76 в Краснодаре был полностью реконструирован. Его площадь не увеличилась, но внутри произошли кардинальные перемены. Были перераспределены зоны по обслуживанию клиентов. К существующим линиям для розничного и ипотечного подразделений добавились зона премиального обслуживания с доступом к кассе и сейфовый депозитарий. Таким образом мы расширили объем и перечень оказываемых услуг», - отметила бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко.

На входе в помещение появился пандус для обслуживания клиентов среди маломобильных групп населения. Здесь есть зона круглосуточного самообслуживания с банкоматами, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов, две переговорные комнаты, а также кассовая зона.

«Мы стали технологичнее лучше и ближе к нашим клиентам. Мы продолжим улучшать качество обслуживания, сохраняя душевный и индивидуальный подход к каждому клиенту», - добавила Елена Бакуменко.