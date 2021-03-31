Банк «Открытие» презентовал обновленный офис в Краснодаре

Офис расположен на улице Селезнева, 76.
Ремонтные работы велись на протяжении четырех месяцев и в результате помещение было полностью обновлено.
«Офис на Селезнева, 76 в Краснодаре был полностью реконструирован. Его площадь не увеличилась, но внутри произошли кардинальные перемены. Были перераспределены зоны по обслуживанию клиентов. К существующим линиям для розничного и ипотечного подразделений добавились зона премиального обслуживания с доступом к кассе и сейфовый депозитарий. Таким образом мы расширили объем и перечень оказываемых услуг», - отметила бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко.
На входе в помещение появился пандус для обслуживания клиентов среди маломобильных групп населения. Здесь есть зона круглосуточного самообслуживания с банкоматами, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов, две переговорные комнаты, а также кассовая зона.
«Мы стали технологичнее лучше и ближе к нашим клиентам. Мы продолжим улучшать качество обслуживания, сохраняя душевный и индивидуальный подход к каждому клиенту», - добавила Елена Бакуменко.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.