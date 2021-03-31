«Расцветай»: широким ассортиментом «квадратных метров»

ЖК «Расцветай на Маркса»

На начало 2021 года в Новосибирске сформировался дефицит жилья в новостройках. Сейчас в открытой продаже на первичном рынке порядка 25 тыс. квартир, а для полного удовлетворения покупательского спроса необходимо 40–45 тыс.

«Дефицит жилья в новостройках возник по нескольким причинам. На протяжении всего 2020 года эффективно действовала программа льготной ипотеки, которая существенно простимулировала спрос на жилье на первичном рынке. Только в Новосибирской области число ипотечных кредитов выросло на 20%,— комментирует сложившуюся ситуацию независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.— Кроме того, в прошлом году переход на проектное финансирование не позволил застройщикам быстро нарастить портфель проектов, так как финансовое состояние 50% компаний не позволило им быстро перейти на новые условия работы. В результате в 2020 году было заложено на треть меньше объектов, чем годом ранее».

В нашем городе сформировался ярко выраженный «рынок продавца». В выигрышном положении находятся те застройщики, у которых есть земельный фонд и «широкий ассортимент квартир на полках». Другими словами, будущее за теми, кому есть что предложить покупателям, резюмирует аналитик.

Одна из сильных сторон ГК «Расцветай»— оптимальное использование большого земельного банка. По итогам работы в 2020 году, по данным ГК «Ёлка девелопмент», ГК «Расцветай» вышла на первое место в топ50 по жилой площади, указанной в проектных декларациях, занимая 5,67% жилой площади Новосибирской области.

В прошлом году крупный новосибирский девелопер существенно укрепил свои лидерские позиции на рынке новостроек. За год в рейтинге застройщиков по продажам, составленным ГК «Ёлка девелопмент», компания поднялась на пять строчек— с шестого на первое место, а также заняла вторую позицию в рейтинге устойчивости.

«Успех продаж ГК „Расцветай“ заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта. Маркетинговые исследования, учет замечаний и предложений покупателей, определение формата дома и создание выверенных планировок для каждой конкретной локации— все это с учетом качества работы позволяет создать оптимальный проект для данной локации. А покупатель, голосуя деньгами, сам дает оценку работе застройщика и определяет победителя»,— рассказал Сергей Николаев.

2020 год стал важным для ГК «Расцветай» и в плане стратегического развития. Застройщик вывел на рынок дочерний бренд в классе «доступное жилье»— девелоперскую компанию «Акация». Сейчас компания возводит ЖК «Акация на Ватутина» и ЖК «Акация на Лежена». Свой первый объект— 17-этажный дом «Акация на Красногорской»— компания построила с опережением графика на четыре месяца.

В активной стадии у ГК «Расцветай» 145 тыс. кв. м строящегося жилья. Объекты возводятся в разных районах Новосибирска, на правом и левом берегу. ГК «Расцветай» строит недвижимость классов «комфорт» и «бизнес». В настоящее время открыты продажи в домах «Расцветай на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» в Центральном районе Новосибирска, новостройке «Расцветай на Обской», жилых комплексах «Расцветай на Маркса» и «Расцветай на Гоголя», а также в масштабном проекте ЖК «Расцветай на Красном».

Каждый объект— это более 10 видов планировок, в некоторых жилых комплексах есть необычные для новосибирского рынка квартиры со вторым светом, с высотой потолка более пяти метров.

Общая черта всех планировочных решений— функциональность и грамотное зонирование. Выделенные в прихожих ниши для хранения вещей, гостевая и приватная зоны, увеличенная площадь окон делают жилье от ГК «Расцветай» востребованным на рынке новостроек.

Внимание будущих новоселов к деталям, таким как качество строительных и отделочных материалов, благоустройство и безопасность территории, дополнительные опции в инженерии и интерьере,— тренд времени. В объектах ГК «Расцветай» используются современные технологичные решения и материалы.

«В непростом для игроков рынка недвижимости 2020 году застройщик показал отличные результаты по всем показателям. В будущем мы не намерены сдавать своих позиций. Нашей основной задачей, как и прежде, будет возведение качественных жилых объектов, отвечающих всем требованиям современного покупателя»,— прокомментировали в ГК «Расцветай».