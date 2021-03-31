АО «Атомэнергомаш»

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» — один из крупнейших энергомашиностроительных холдингов России. Объединяет производственные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации. В состав АЭМ входит более десяти производственных площадок, расположенных на территории России, Чехии, Венгрии и других стран. Выручка по итогам 2020 года выросла на 10,7%, до 83 млрд руб. Примерно 47% выручки приходится на неатомные направления бизнеса. Численность персонала — более 18 тыс. человек.

Компания полностью контролирует производственную цепочку ключевого оборудования для ядерного «острова» и машинного зала АЭС — от НИОКР и выпуска рабочей документации до проектирования технологических процессов и производства оборудования. Оборудованием предприятий дивизиона оснащена каждая пятая АЭС в мире и 40% тепловых электростанций в России и СНГ.