Никипелов Андрей Владимирович

Родился 7 марта 1968 года в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас — Алчевск Луганской области Украины). В 1992 году окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова.

В 2001–2003 годах занимал должности заместителя гендиректора Волгоградского тракторного завода и гендиректора Внешнеторговой компании ВГТЗ. С 2003 по 2004 год — заместитель директора по коммерции ФГУП «Строительное объединение» управления делами президента РФ. С 2004 по 2006 год был директором по экономике и финансам ОАО МСЗ (входит в топливную компанию ТВЭЛ «Росатома»). В 2006 году занял должность вице-президента по экономике и финансам ТВЭЛ, с 2008 года — первый вице-президент по финансово-экономической деятельности и развитию. Весной 2012 года назначен гендиректором «Атомэнергомаша» (машиностроительный дивизион «Росатома»).

Состоит в федеральном резерве управленческих кадров. Член бюро центрального совета Союза машиностроителей России. Имеет знаки отличия «За заслуги перед атомной отраслью» первой и второй степеней и «За вклад в развитие атомной отрасли» первой степени. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.