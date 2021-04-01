Не доставайся же ты никому

Некогда скандальные истории про то, что происходит с украинскими дочерними структурами российских госбанков — принадлежащим ВЭБу Проминвестбанком (ПИБ) и «Сбербанком Украина»,— успели позабыться, накал страстей спал. Но на днях появился повод вспомнить об удивительных злоключениях, выпавших на долю ПИБа, арестованного во исполнение решений двух международных судов. Украинский Сбербанк этой участи избежал, так как на тот момент его головной банк принадлежал не правительству (в лице Росимущества) напрямую, а ЦБ. С тех пор, ситуация успела измениться, но Украина на это пока не отреагировала.

Факт прямой принадлежности РФ крайне важен, ведь в международных судах Украина требовала компенсации убытков от потери Крыма не у конкретных банков, а у российского государства. Но аресты налагались на конкретные активы, в том числе ПИБ. Банк был арестован приставами, продан с торгов компании, которую впоследствии купил известный на Украине бизнесмен Сергей Тигипко (владеет ТАС-банком), но дальше дело не пошло. Нацбанк Украины не согласовал смену собственника с российского ВЭБа на господина Тигипко, сославшись на то, что и денег у покупателя недостаточно, и к репутации есть вопросы.

В результате ПИБ завис. Формально им до сих пор владеет ВЭБ, но госкорпорация под украинскими санкциями. А местные покупатели не могут вступить в право собственности.

Казалось бы, сообщение о том, что апелляционный суд 30 марта в Париже отменил решение инвестиционного арбитража в деле Ощадбанка против Российской Федерации относительно имущества в Крыму на 1,3 млрд руб., спасает и ВЭБ, и ПИБ и открывает путь к продаже банка или добровольной сдаче лицензии. Будучи под арестом, банк не может даже этого.

Но не тут-то было: во-первых, Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда… ошибочным и планирует обжаловать его. Сохраняется и решение арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года. Речь, опять же, идет о взыскании с России компенсации за недвижимое имущество, утерянное в 2014 году, на $130,5 млн. В рамках этого дела тоже были арестованы и проданы акции ПИБа. По словам юристов, в данном случае шансы на оспаривание ниже, чем с Ощадбанком. Инвестиции Игоря Коломойского на территории Крыма были сделаны после 1 января 1992 года, поэтому подпадают под защиту соглашения с Украиной, поясняют собеседники “Ъ”.

А пока идут суды, арестованный банк так или иначе теряет запас прочности, и насколько ее хватит, вопрос уже почти риторический. Не исключено, что «заключенный» в итоге не достанется никому — то есть просто останется без лицензии.