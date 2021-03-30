Тиньков рассказал о состоянии своего здоровья

Российский предприниматель Олег Тиньков рассказал о лечении от лейкемии и своем самочувствии. Он рассчитывает, что еще год будет находиться в Лондоне, где находится лечащая его больница.

«Лейкемия — это долгая болезнь. Выживаемость, которая у меня мигрировала с 25 до 49–75%, это зависит от доктора и считается на пять лет! Первые два года самые опасные, я пока выжил девять месяцев — т. е. ничего. У меня прижился донор, поменялась группа крови наконец через семь месяцев с В- на А- и стабилизировались показатели»,— написал господин Тиньков в Instagram.

Бизнесмен сообщил, что у него продолжается аутоиммунная болезнь после пересадки донорского костного мозга. «Так что, мне как минимум еще год сидеть в Лондоне, и быть рядом с клиникой... В целом я ОК, но впереди большая реабилитация»,— написал господин Тиньков.

У Олега Тинькова обнаружили лейкемию осенью 2019 года, он сообщил об этом весной 2020-го. В рамках лечения ему пересадили стволовые клетки. В январе 2020 года TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) конвертировала акции, принадлежащие трастам семьи Олега Тинькова, и тем самым снизила его долю голосующих акций с 84% до 35%.