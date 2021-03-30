В России после взрыва газа в Зеленодольске могут изменить порядок принудительного лечения психбольных

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил «рассмотреть вопрос о внесении предложений об изменении порядка принудительного лечения» лица, страдающих психическими заболеваниям. Об этом он распорядился, заслушав отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва бытового газа в 9-этажном доме на Ленина, 39а в Зеленодольске 29 марта. Тогда, как сообщал «Ъ-Казань», были разрушены семь квартир на 7-м и 8-м этажах. 87-летний хозяин одной из них погиб на месте.

До этого его пытались госпитализировать в Зеленодольский психоневрологический диспансер. Его родственники жаловались, что он угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказались его госпитализировать.

После трагедии в отношении «медицинского работника, принимавшего решение отказать в госпитализации мужчины, действия которого впоследствии привели к трагедии» возбудили дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Также СУ СКР по Татарстану расследует уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Александр Бастрыкин распорядился «вновь обратить внимание на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими заболеваниями». Отдельно руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому он поручил «проанализировать практику принудительного лечения в регионе, оценив проблему комплексно».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"