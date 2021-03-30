Врача психдиспансера в Татарстане винят во взрыве газа в 9-этажке в Зеленодольске Он отказался госпитализировать угрожавшего уничтожить квартиру мужчину

СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении «медицинского работника, принимавшего решение отказать в госпитализации мужчины, действия которого впоследствии привели к трагедии». О ходе расследования этого дела сегодня доложили главе СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании.

Как сообщал «Ъ-Казань» в Зеленодольске поздним вечером 29 марта взрывом бытового газа были разрушены семь квартир на 7-м и 8-м этажах 9-этажного дома на Ленина, 39а. В результате 87-летний мужчина погиб на месте, 70-летняя женщина умерла в реанимации, еще четыре человека лечатся в больнице, один — амбулаторно. СУ СКР по Татарстану возбудило уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Все они были объединены в одно производство.

Как пояснили «Ъ-Казань» в СУ СКР по Татарстану, в день трагедии погибшего мужчину — хозяина квартиры, где произошел взрыв, родственники пытались госпитализировать в Зеленодольский психоневрологический диспансер. Они жаловались, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказались его госпитализировать.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"