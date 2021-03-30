30 марта, вторник
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Объявлен состав сборной России на матч со Словакией

Стал известен стартовый состав сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Словакии. Капитаном российской команды будет нападающий Артем Дзюба, сообщается в Twitter сборной.

Стартовый состав сборной

  • Вратарь: Антон Шунин
  • Защитники: Георгий Джикия, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Марио Фернандес
  • Полузащитники: Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Далер Кузяев, Магомед Оздоев
  • Нападающий: Артем Дзюба

Встреча пройдет в Трнаве и начнется в 21:45 мск. Кроме Словакии соперниками россиян по группе являются сборные Хорватии, Словении, Мальты и Кипра.

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