Объявлен состав сборной России на матч со Словакией

Стал известен стартовый состав сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Словакии. Капитаном российской команды будет нападающий Артем Дзюба, сообщается в Twitter сборной.

Стартовый состав сборной

Вратарь: Антон Шунин

Защитники: Георгий Джикия, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Марио Фернандес

Полузащитники: Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Далер Кузяев, Магомед Оздоев

Нападающий: Артем Дзюба

Встреча пройдет в Трнаве и начнется в 21:45 мск. Кроме Словакии соперниками россиян по группе являются сборные Хорватии, Словении, Мальты и Кипра.