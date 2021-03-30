Объявлен состав сборной России на матч со Словакией

Стал известен стартовый состав сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Словакии. Капитаном российской команды будет нападающий Артем Дзюба, сообщается в Twitter сборной.
Стартовый состав сборной
- Вратарь: Антон Шунин
- Защитники: Георгий Джикия, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Марио Фернандес
- Полузащитники: Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Далер Кузяев, Магомед Оздоев
- Нападающий: Артем Дзюба
Против Словакии начнём таким составом ????— Сборная России (@TeamRussia) March 30, 2021
?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/uxK4APADHc
Встреча пройдет в Трнаве и начнется в 21:45 мск. Кроме Словакии соперниками россиян по группе являются сборные Хорватии, Словении, Мальты и Кипра.