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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Водолазы обнаружили тело рабочего, погибшего при ЧП на «Пелле»

Внутри опрокинувшегося судна на территории судостроительного завода «Пелла» в Ленобласти водолазы обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного упражнения Следственного комитета России на транспорте.

Напомним, днем 30 марта рыболовецкий траулер «Скорпион», находящмйся на территории предприятия, дал крен. На судне в этот момент нахоились 80 рабочих, из них 78 были эвакуированы. Заместитель генерального директора по перспективному развитию судостроительного завода Илья Вайсман заявил, что судно перевернулось при проведении операции по кренованию.

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