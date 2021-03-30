На опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего рабочего

Один из двух рабочих, пропавших при опрокидывании судна на площадке судостроительного завода «Пелла», обнаружен мертвым, сообщает Северо-Западное управление СКР на транспорте.

«Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших в тросах — мужчина»,— цитирует заявление «Интерфакс». Второго пропавшего ищут.

Ранее сообщалось, что строящееся судно завалилось на борт на судостроительном заводе «Пелла». Корпус вскоре был стабилизирован, трюм судна был затоплен. Инцидент произошел на судостроительном заводе в поселке Отрадное около 15:00. По предварительным данным регионального управления СКР, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно. Неизвестной оставалась судьба двоих рабочих.

На верфи официально пока не комментируют ситуацию.

Яна Войцеховская, Санкт-Петербург