На судостроительном заводе в Ленобласти судно завалилось на бок

Строящееся судно завалилось на борт в Кировском районе Ленинградской области, могут быть пострадавшие, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

«Поступила заявка о том, что строящееся судно получило крен. В настоящий момент корпус стабилизирован. Затоплен трюм»,— сказал представитель ведомства. Информация о пострадавших уточняется.

По данным агентства, инцидент произошел на площадке судостроительного завода «Пелла» у поселка Саперный. На верфи пока не комментируют ситуацию. По фото и видео с места происшествия, опубликованным в СМИ, видно, что судно легло на бок у места швартовки, на нем находятся люди.

Яна Войцеховская, Санкт-Петербург