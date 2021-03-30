Еще два уголовных дела возбудили после взрыва газа в Зеленодольске

Управление СКР по Татарстану возбудило два новых уголовных дела после взрыва газа в жилом доме Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сам инцидент произошел накануне вечером в одном из домов на улице Ленина. В результате взрыва газа в жилом доме обрушилось несколько квартир. Один человек погиб на месте, пятерых госпитализировали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в медучреждении.

Сначала следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ). Позже были открыты дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Все дела объединены в одно производство.

В ведомстве отметили, что накануне пожилой мужчина был доставлен из дома, где произошла трагедия, в психоневрологический диспансер. Его привезли туда родственники, которые пожаловались, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказались его госпитализировать.

"Ъ-Казань"