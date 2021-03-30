Неавторизованные центры подключат к Apple

Apple предложит сервисным центрам в России официальное сотрудничество. Неавторизованные мастерские, а их большинство, смогут чинить iPhone с использованием оригинальных запчастей. Но взамен им придется играть по правилам Apple, а в США, например, они довольно строгие. В чем суть партнерской программы? И что изменится для клиентов? Разбирался Иван Корякин.

На карте Москвы — более 4 тыс. сервисов по ремонту смартфонов — это может сравниться разве что с количеством обувных мастерских. Даже точек разливного пива — а это довольно популярная бизнес-модель — в столице меньше. Подавляющее большинство таких сервисов, конечно, никак не связано с компанией из Купертино, несмотря на портреты Стива Джобса, распечатанные «сертификаты» и обыгрывание слова «Apple» и приставки «i» в названии.

Но теперь самый дорогой бренд мира по версии Forbes сам идет навстречу российским предпринимателям. Независимые мастерские смогут закупать оригинальные запчасти как авторизированные центры. Кроме того, они получат бесплатный доступ к обучению, руководству по ремонту и диагностике. Но принять участие в программе, скорее всего, смогут не все, говорит главный редактор портала Iphones.ru Никита Горяинов: «В эту программу принимаются только те сервисные центры, которые не используют логотипы, фирменные изображения. То есть компаниям, которые используют образ Стива Джобса в своих логотипах или яблоко, однозначно откажут, если, конечно, условия, обнародованные в конце недели для России и других стран, не изменятся».

Тем же, кто станет партнером Apple, придется соблюдать жесткие условия. Детали соглашения для российского рынка пока не опубликованы, но в США, например, сервисы должны быть готовы к внезапным визитам аудиторов компании. Если в ходе проверки они найдут «запрещенные» запчасти — например, китайские, центр оштрафуют на тысячу долларов. И это слишком большой риск, говорит основатель компании DamProdam, которая занимается не только trade-in, но и ремонтом, Елена Богатырева: «Ты подписываешься один раз покупать оригинальные запчасти, а потом вдруг решаешь, что тебе нужно что-то качественное, но не оригинальное. В результате ты попадаешь на большие денежные издержки. Не являясь официальным сервисом, это не дает тебе никаких поблажек, которые ты бы мог получить как представитель Apple».

Но, казалось бы, в чем проблема, если оригинальные детали можно будет покупать у IT-компании напрямую? Зачем иметь дело с китайскими запчастями? Но неизвестно, какие компоненты будет поставлять Apple — в США, например, это запчасти для базового ремонта — аккумуляторы и дисплеи. В результате в серьезных работах сервисам придется отказывать своим клиентам. Да и сами потребители порой осознанно выбирают китайские комплектующие, говорит руководитель одного из сервисных центров по ремонту техники Apple Артур Пригаев: «Безусловно, нам как специализированному сервису будет интересна данная программа. Но есть также и подводные камни.

Многие пользователи продукции Apple выбирают при ремонте аналоговые запчасти. В этом случае оказать услугу больше не предоставляется возможным, и это ощутимая потеря целевой аудитории».

В любом случае российский рынок услуг по ремонту iPhone после запуска программы изменится. Те сервисы, которые не захотят к ней подключаться, проиграют, ведь часть клиентов перейдет к более надежным центрам, говорит руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин: «Скорее всего, с качеством не возникнет проблем, зато сократятся сроки. Пострадают несертифицированные — серые — сервисные центры, которые потеряют часть премиум-заказов, то есть самых дорогих. Для таких пользователей все решает не стоимость услуги, а ее доступность».

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Для самой Apple плюсы тоже очевидны: компания заработает на продаже запчастей и станет ближе к российским потребителям, предоставит им более качественные услуги за, очевидно, более высокие цены.